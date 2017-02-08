В Орле пообещали отремонтировать теплотрассу, когда потеплеет

Из-за открытого участка длиной около 150 метров трубы обогревают окружающую среду.

Как сообщили в администрации Орла, на заседании штаба по проблемам ЖКХ обсуждали раскрытую теплотрассу в районе улицы Космонавтов, которая также проходит по переулку Межевому, а затем через Раздольную по улице Кукушкина. Проверка показала, что примерно на 150 метрах трубы отсутствует изоляция. За ее сохранность должен отвечать филиал ПАО «Квадра» — «Орловская генерация».

Как выяснилось, восстанавливать утеплитель в сильный мороз запрещено техникой безопасности. Как только температура воздуха повысится, изоляцию вернут на место. Сделать это пообещали в конце недели. Жители соседних домов, по словам чиновников, на холод не жаловались.

Отметим, что о приближении морозов обычно становится известно заранее, и почему о раскрытых трубах коммунальщики узнали только в -25°С, непонятно. Тем более что на проблему снятого утеплителя в Орле указывали разные инстанции — вплоть до ОНФ. Теперь чиновники «рекомендуют» «Квадре» «тщательно проводить ревизию тепловых сетей». А виноватыми во всем были названы вандалы, которые портят теплоизоляцию.