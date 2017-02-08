В Орле пообещали отремонтировать теплотрассу, когда потеплеет

Из-за открытого участка длиной около 150 метров трубы обогревают окружающую среду.
Как сообщили в администрации Орла, на заседании штаба по проблемам ЖКХ обсуждали раскрытую теплотрассу в районе улицы Космонавтов, которая также проходит по переулку Межевому, а затем через Раздольную по улице Кукушкина. Проверка показала, что примерно на 150 метрах трубы отсутствует изоляция. За ее сохранность должен отвечать филиал ПАО «Квадра» — «Орловская генерация».
Как выяснилось, восстанавливать утеплитель в сильный мороз запрещено техникой безопасности. Как только температура воздуха повысится, изоляцию вернут на место. Сделать это пообещали в конце недели. Жители соседних домов, по словам чиновников, на холод не жаловались.
Отметим, что о приближении морозов обычно становится известно заранее, и почему о раскрытых трубах коммунальщики узнали только в -25°С, непонятно. Тем более что на проблему снятого утеплителя в Орле указывали разные инстанции — вплоть до ОНФ. Теперь чиновники «рекомендуют» «Квадре» «тщательно проводить ревизию тепловых сетей». А виноватыми во всем были названы вандалы, которые портят теплоизоляцию.
Так естественно,теплотрасса рядом с цыганчатиной проходит. Как они ещё трубы не спёрли.
Если хорошо посмотреть, то можно найти по Орлу далеко не одну раскрытую теплотрассу. К сожалению, зачастую бывают виноваты не только цыгане, но и сердобольные жильцы, усердно заботящиеся о кошачьем племени. Для того, чтобы бездомным котам было где обитать они разоряют тепловые колодцы, превращая их в рассадник антисанитарии, где, между прочим, приходится в таких вот просто нечеловеческих условиях работать людям, дающим городу тепло. Но, видимо, люди для таких «людей» гораздо ниже кошек.
Всё понятно, изоляция и т.д. вот дом по ул. Салтыкова Щедрина 12/16 отопление как бы есть, а тепла как не было три года так и нет, пишите звоните, толку нет,а вот квитанции вовремя платить надо как не крути, спасибо огромное тем добрым людям которые спят спокойно в тепле и получают за это зарплату