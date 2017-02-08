В Орле пожарные вынесли кота из горящей квартиры

Возгорание случилось на первом этаже девятиэтажки.
8 февраля за час на Выгонке произошло два пожара. Спустя некоторое время после возгорания в магазине на улице Ручейной огонь всполыхнул в квартире на первом этаже дома №62 по улице Паровозной. Со слов хозяйки «двушки», она зашла в спальню и увидела горящий удлинитель. Приехавшие на место спасатели эвакуировали жителей многих соседних квартир, в том числе стариков и совсем маленьких детей — подъезд был сильно задымлен.
К счастью, обошлось без жертв. Сотрудники МЧС сумели спасти жизнь коту, во время пожара оставшемуся в квартире. Нескольким жителям многоэтажки, которые надышались дымом, потребовалась медпомощь.
— В результате пожара выгорела спальня, квартира закопчена по всей площади. Причина пожара устанавливается, — сообщили в МЧС по Орловской области.
за котейку отдельно спасибо! красавцы!
Молодцы!!! Удлиннитель,наверное,самый дешевый был,а нагружен сверх нормы?. Знакомая курица стиралку включает через кЕтайский удлиннитель,где сечение провода,как у телефонного. И жалуется-розетки выгорают и автомат выбивает. А на предложение купить новый нормальный,2,5 квадрата,недоумение-он же дорого стоит,зачем переплачивать,если такой же дешевле.
Господа пожарные !Честь Вам и хвала за спасения котика!!!!Молодцы!!!!