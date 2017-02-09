Орловский суд постановил снести частный забор в водоохранной зоне

Жители поселка смогут свободно подходить к реке.

Орловский областной суд в апелляции рассмотрел иск прокуратуры об обязании жителя поселка Зеленый Шум демонтировать забор, закрывавший доступ другим селянам к реке. Обиженные жители пожаловались на ограждение в прокуратуру. Там установили, что в частную собственность одного гражданина попали земли береговой полосы водного объекта, что противоречит закону.

Впрочем, справедливости удалось добиться не сразу — Орловский райсуд решил, что забор стоит законно. Основанием для этого послужило «отсутствие доказательств противоречия» результатов межевания земли и водного законодательства. Вопрос разрешился только в облсуде.

— При разрешении спора судом апелляционной инстанции было установлено, что земельный участок ответчика сформирован с нарушением положений водного законодательства, согласно которым ширина береговой полосы водных объектов составляет 20 метров и является территорией общего пользования – расстояние от границы земельного участка, на котором установлен бетонный забор ответчика до береговой линии в 20 метров не соблюдено, — пояснили в областном суде.

Теперь у ответчика есть три месяца, чтобы демонтировать забор. В противном случае ему грозит ответственность за неисполнение судебного решения.