Орловские коммунисты хотят вернуть выходной 7 ноября

Организован сбор подписей.
Как сообщили в Орловском обкоме КПРФ, фракция партии в Орловском областном Совете народных депутатов внесла на Пленум инициативу по возвращению 7 ноября статуса нерабочего праздничного дня. Пленум мысль поддержал, и теперь коммунисты планируют собирать подписи, вносить вопрос на заседание облсовета и обращаться в Госдуму.
Напомним, 7 ноября в СССР и России отмечалась памятная дата — День Октябрьской революции 1917 года. В 2004 году президент Владимир Путин лишил 7 ноября статуса нерабочего праздничного дня, и начиная с 2005 года россияне стали отмечать другой праздник — День народного единства 4 ноября.
В этом году коммунисты по всей стране планируют масштабные мероприятия в честь столетия Октябрьской революции.
Ну хоть какая-то от коммуняк польза.
Очень актуально, между прочим, для 100-летнего юбилея ВОСР. В Беларуси это выходной. Во Франции день взятия бастилии тоже отмечают, и у нас с историей шутить бы не следовало. То, что по пьяни и бесхребетности развалили СССР это не повод для отмены величайшего события и праздничного выходного. Где там зюгановы, иконниковы и прочая, прочая… — срочно пусть вносят законопроект!