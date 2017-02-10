Орловские коммунисты хотят вернуть выходной 7 ноября

Организован сбор подписей.

Как сообщили в Орловском обкоме КПРФ, фракция партии в Орловском областном Совете народных депутатов внесла на Пленум инициативу по возвращению 7 ноября статуса нерабочего праздничного дня. Пленум мысль поддержал, и теперь коммунисты планируют собирать подписи, вносить вопрос на заседание облсовета и обращаться в Госдуму.

Напомним, 7 ноября в СССР и России отмечалась памятная дата — День Октябрьской революции 1917 года. В 2004 году президент Владимир Путин лишил 7 ноября статуса нерабочего праздничного дня, и начиная с 2005 года россияне стали отмечать другой праздник — День народного единства 4 ноября.

В этом году коммунисты по всей стране планируют масштабные мероприятия в честь столетия Октябрьской революции.