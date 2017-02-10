Синоптики призвали готовиться к серьезному паводку в Орле

На заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС обсудили подготовку к возможному подъему уровня воды.

Как сообщил начальник Орловского Гидрометцентра Валерий Селихов, долгосрочные прогнозы на паводок делать еще рано, однако все предпосылки для высокого подъема воды есть. В областном центре выпало снега выше нормы на 12 см, по региону этот показатель местами доходит до 20 см. Количество воды в снеге превышает норму в 2-2,5 раза. При этом, по словам синоптиков, точный прогноз на весенний паводок будет готов к 10 марта.

Для ликвидации последствий паводка планируется привлечь 530 человек, 132 единицы техники, 9 плавсредств. Организована подготовка пунктов временного размещения для эвакуации из зоны затопления. Предусмотрено изменение маршрута движения транспорта. Ведется работа по очистке ливневок, приемных колодцев и труб.