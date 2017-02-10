Уснувшего за рулем орловца оштрафовали на 50 тысяч рублей

10.02.2017 Новости

Суд установил, что по его вине произошло массовое ДТП.

Обвинительный приговор вынес суд Кромского района. Перед ним предстал водитель, которого обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем серьезное ДТП. Как следует из материалов дела, за руль личной иномарки мужчина сел «в утомленном состоянии». На дороге он уснул. Машина выехала на встречную полосу и по касательной по очереди столкнулась с двумя двигавшимися навстречу иномарками.

В результате серьезные травмы получил один из водителей и пассажир. У них диагностировали многочисленные переломы ног и ребер, а также повреждения внутренних органов. Уснувший мужчина практически не пострадал. Суд признал его виновным и наказал штрафом в размере 50 000 рублей. Кроме того, его на 1 год и 6 месяцев лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.


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