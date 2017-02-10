Уснувшего за рулем орловца оштрафовали на 50 тысяч рублей

Суд установил, что по его вине произошло массовое ДТП.

Обвинительный приговор вынес суд Кромского района. Перед ним предстал водитель, которого обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем серьезное ДТП. Как следует из материалов дела, за руль личной иномарки мужчина сел «в утомленном состоянии». На дороге он уснул. Машина выехала на встречную полосу и по касательной по очереди столкнулась с двумя двигавшимися навстречу иномарками.

В результате серьезные травмы получил один из водителей и пассажир. У них диагностировали многочисленные переломы ног и ребер, а также повреждения внутренних органов. Уснувший мужчина практически не пострадал. Суд признал его виновным и наказал штрафом в размере 50 000 рублей. Кроме того, его на 1 год и 6 месяцев лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.