В Орле с наркотиками задержали автора хита «Патимейкер»

10.02.2017 Важное, Новости

30-летнего рэпера Пику поймали на вокзале.

Артист Виталий Попов, более известный как Пика, исполнитель хита «Патимейкер», был задержан 10 февраля утром на вокзале Орла, сообщает life.ru. Полицейским показалось странным поведение мужчины, который старался обходить полицейских стороной. У Пики обнаружили вещество серо-зеленого цвета, обозначенное как марихуана.

В Орел Пика приехал для выступления в одном из местных клубов. Его отпустили на концерт, однако он будет обязан явиться после него.


2 комментария В Орле с наркотиками задержали автора хита «Патимейкер»

  1. На концерте наверняка будет экс-директор Зеленстроя Федотов. Он тот ещё патимейкер.

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Орелград. 2017 год

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