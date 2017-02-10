В Орле с наркотиками задержали автора хита «Патимейкер»

30-летнего рэпера Пику поймали на вокзале.

Артист Виталий Попов, более известный как Пика, исполнитель хита «Патимейкер», был задержан 10 февраля утром на вокзале Орла, сообщает life.ru. Полицейским показалось странным поведение мужчины, который старался обходить полицейских стороной. У Пики обнаружили вещество серо-зеленого цвета, обозначенное как марихуана.

В Орел Пика приехал для выступления в одном из местных клубов. Его отпустили на концерт, однако он будет обязан явиться после него.