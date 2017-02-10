В Орле суд оставил под арестом майора Павла Доброхвалова

Несмотря на просьбу прокуратуры избрать другую меру пресечения.

Орловский областной суд отказался выпускать экс-майора полиции Павла Доброхвалова, который обвиняется во взятке. Ходатайство прокурора и адвоката об изменении ему меры пресечения рассматривалось сегодня, 10 февраля. Напомним, начальника отделения №1 ОЭБ и ПК УМВД России по г. Орлу Павла Доброхвалова поймали 14 июля 2016 года. По версии следствия, он получил взятку в 1,77 млн рублей за прекращение уголовного дела за самоуправство. Изначально ему было предъявлено обвинение в мошенничестве, однако прокуратура добилась переквалификации уголовного дела на статью «Получение взятки».

Прокуратура и адвокат просили отменить постановление райсуда и избрать Доброхвалову иную меру пресечения, однако суд отказал в ходатайстве. По мнению суда, Доброхвалов может скрыться, оказать давление на свидетелей или «иным способом воспрепятствовать производству по уголовному делу». Таким образом, экс-полицейский остается под стражей.