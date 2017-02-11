Ночью в центре Орла сбили девушку. Подробности

30-летнюю орловчанку, пострадавшую под колесами «Ниссана», увезли на автомобиле скорой помощи.
ДТП произошло на пересечении улиц Комсомольская и 1-я Посадская в 23:42 10 февраля. Автомобиль «Ниссан» ехал в сторону Красного моста. На пешеходном переходе, примерно в центре проезжей части, иномарка сбила девушку и провезла на лобовом стекле около 20 метров. Пешеход получила телесные повреждения, в том числе серьезную травму головы.
Со слов пассажиров «Ниссана», водитель стартовал с перекрестка, как только загорелся зеленый свет. В темноте никто не заметил, что на пешеходном переходе идут девушка и ее спутник — они были в черной одежде. Несмотря на малую дистанцию от стоп-линии до пешеходного перехода (около 20 метров — прим. ред.), «Ниссан» уже успел набрать приличную скорость, поэтому удар оказался такой сильный. Пассажирка иномарки уверена: девушка шла на красный.
Спутником девушки оказался местный житель, ранее ей не знакомый. По его словам, орловчанка попросила перевести ее через дорогу, потому что она хромает. Вместе они вышли на дорогу на зеленый свет и медленно пошли. К тому моменту, как загорелся красный, они были на середине дороги. Мужчина сделал полшага вперед девушки — и сзади пронесся «Ниссан» и сбил ее.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту данного случая. На «скорой» девушку увезли в больницу с тяжелой травмой головы.
Ага, пусть не брешут люди с ниссана — на дистанции 2 метра (от линии до «зебры») они разогнались якобы так, что потом как минимум 20 метров понадобилось на торможение! Небось летели от «Москвы», подгадывая на загорающийся зеленый! Наверняка у них был регистратор, который сейчас сработает против них — даже, если они успели стереть надпись, сей факт будет только усугубляющим. Да и камеры внешние там есть.
Дежавю, с работниками ГИБДД уже в финале. Только теперь попытка за 2-3 сек. преодолеть 50-60м окончилась для пешеходки трагически. Там, кстати, на светофоре таймер есть.
Это что, у КОМСОМОЛЬСКОЙ ширина 60 метров?!
Если вам интересно, можете перемерить длину улицы в этом месте с точностью до микрона.
вот все равно как-то странно. среди ночи в 23.45 «попросила перевести ее через дорогу, потому что она хромает.»
Есть расхожая, но точная фраза: «Никто так не врет, как очевидец». Каждая сторона изложила свою версию событий. 1.В этом месте улица хорошо освещена. 2.Скорость Ниссана зависит от его марки: за 20м, указанных в статье, мощный внедорожник (Патрол, Патфайдер, Мурано) вполне может разогнаться до 80 км в час. 3. Сейчас регистраторы на авто уже не в моде, тем более на дорогих машинах. 4.По-моему, работающих видеокамер на этом перекрестке нет. 5.Экспертиза покажет, были ли водитель или пешеходка выпивши. 6.Дай ей Бог здоровья и скорейшего выздоровления, а нам счастья и удачи на дорогах.
Так жидогубернатор с жидомэром погрузили город во тьму…
А сами бабло отмывают, покупают своим родственникам яхты, дома, земли, предприятия…
Когда напьётесь русской народной крови, еврейские упыри?!
Правильный вопрос!!!! И это первопричина всех трагедий, которые происходят с горожанами на дорогах…. И не только…
Там то как раз нормальное освещение. А при езде всё таки надо смотреть на дорогу…
Смотрю вам в жизни чего то не хватает, да и все виноваты кроме вас))) при чем здесь те люди,о которых написали?))) освещение нормальное, а вы просто из тех,кому все и всегда плохо и не нравится при любых обстоятельствах.
Да, напомню, здесь говорится о факте ДТП, а не о нашей администрации города.
Если вам на что-то не хватает денег, поменяйте просто работу, может получится купить что-нибудь из вашего перечисленного списка )))))))))))))
Для человека с ограниченными возможностями(для пешехода) там очень мало секунд горит зеленый.
На счет погружения города во тьму полностью согласна с Геннадием.
Я тот человек который был в момент аварии там, на светофоре я стояла одна и камеры могут это подтвердить, такси неслось со скоростью км 60 по крайней левой полосе, да он виноват, бесспорно, но!! За пешеходов я что я наблюдала как они шли, они останавливались и зелёный красный свет горел, они как хотели в аварию эту попасть.
Всех участников ДТП подвела их собственная беспечность.
я видел все это и скорую я вызывал. на ниссане мог избежать всего этого если б внимательнее был. поразил гаишник который не убедившись что девушка жива констатировал » двухсотый» пока ему не сказал что она дышит он не начал сам проверять. освещение в этом участке нормальное чтоб заметить двух человек посреди дороги. в любом случае водитель был виноват. скорей всего он был больше отвлечен на пассажирку которая ехала вместе с ним а не на дорогу. в ниссане по их словам не было регистратора. ниссан был не внедорожник а максима (вроде)
Когда же долбанное жидовьё оставит Русь и уберётся в свой Израиль?
Что вы прилипли к России, как банный лист к .опе, погань жидовская?!
Когда, вы гниды, дороги сделаете, только себе и своим жидовским щенятам хапать способны? Одно слово — бесы…
У пешеходов была тёмная одежда и они реально сливались с тёмной улицей, освещения там никакого по сути нет, и заметить пешеходов даже мне стоя на этом перекрёстке перед светофором было сложно, ещё раз подчеркну на светофоре я одна стояла, а то что люди которые переходят дорогу всегда должны смотреть по сторонам, особенно если хромые косые и тд это факт, везде дураков хватает, скачут по дорогам, я не оправдываю водителя который сбил( он уже не прав), но если вы хромые ходите по ночам то тоже как то странно, по мне так вообще и парень и девушка по виду пьяные были, стоя на светофоре я просто охреневала как они переходили дорогу. Я стояла на светофоре все 20 секунд смотрела на них и для водителя Ниссана на той скорости которой он летел их было не видно
Как то вы рьяно защищаете водителя…