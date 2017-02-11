Ночью в центре Орла сбили девушку. Подробности

30-летнюю орловчанку, пострадавшую под колесами «Ниссана», увезли на автомобиле скорой помощи.

ДТП произошло на пересечении улиц Комсомольская и 1-я Посадская в 23:42 10 февраля. Автомобиль «Ниссан» ехал в сторону Красного моста. На пешеходном переходе, примерно в центре проезжей части, иномарка сбила девушку и провезла на лобовом стекле около 20 метров. Пешеход получила телесные повреждения, в том числе серьезную травму головы.

Со слов пассажиров «Ниссана», водитель стартовал с перекрестка, как только загорелся зеленый свет. В темноте никто не заметил, что на пешеходном переходе идут девушка и ее спутник — они были в черной одежде. Несмотря на малую дистанцию от стоп-линии до пешеходного перехода (около 20 метров — прим. ред.), «Ниссан» уже успел набрать приличную скорость, поэтому удар оказался такой сильный. Пассажирка иномарки уверена: девушка шла на красный.

Спутником девушки оказался местный житель, ранее ей не знакомый. По его словам, орловчанка попросила перевести ее через дорогу, потому что она хромает. Вместе они вышли на дорогу на зеленый свет и медленно пошли. К тому моменту, как загорелся красный, они были на середине дороги. Мужчина сделал полшага вперед девушки — и сзади пронесся «Ниссан» и сбил ее.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту данного случая. На «скорой» девушку увезли в больницу с тяжелой травмой головы.