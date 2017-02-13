На Орловскую область надвигается оттепель с сильным ветром

Региональное управление МЧС предупреждает орловцев о неблагоприятных погодных условиях.

Как сообщили в Орловском Гидрометцентре, в ближайшие сутки, с 21 часа 13 февраля по 21 час 14 февраля на территории области установится облачная погода, пройдет мокрый снег. Ночью ветер будет достигать 11 метров в секунду, а днем порывы могут доходить до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью -6°С…-11°С, днем -3°С…+2°С.

В МЧС предупреждают, что подобные погодные условия могут повлечь за собой чрезвычайные происшествия: обрывы ЛЭП, падение деревьев, рост числа ДТП. Спасатели просят орловцев при сильном ветре не находиться рядом с легкими конструкциями; кроме того, опасно ходить под крышами, где возможен сход снега. Водителям следует быть осторожнее — не превышать скорость и соблюдать дистанцию.