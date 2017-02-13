Орловский обком КПРФ раскалывают «аппаратом губернатора»

Такого мнения придерживается лидер местных коммунистов Василий Иконников.

Сенатор Совета Федерации, первый секретарь Орловского обкома КПРФ Василий Иконников не видит внутри местного отделения партии раскола, сообщают «Орловские новости» с проходящей сейчас пресс-конференции в областном отделении. В дестабилизации он обвинил аппарат губернатора — руководителя администрации губернатора Вадима Соколова и его заместителя Владимира Загайнова, которого после освобождения от всех партийных должностей туда назначили. К слову, Загайнов одним из первых начал открыто выступать против политики Василия Иконникова.

— Все надумано, все искусственно нагнетается. Деятельность раскольников ведётся из аппарата губернатора Орловской области. Но наши позиции крепки. О расколе говорить не приходится, — заявил Василий Иконников.

Кстати, незадолго до начала пресс-конференции к обкому вновь пришли протестующие с плакатами — прошли одиночные пикеты против Иконникова.

Напомним, скандал в местном отделении КПРФ начался после расформирования Северного райкома, инициированного Иконниковым. В ответ его противники обвинили первого секретаря обкома в работе на «Единую Россию», волюнтаризме и провал двух выборных кампаний — в горсовет Орла и облсовет.