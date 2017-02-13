Орловский обком КПРФ раскалывают «аппаратом губернатора»

13.02.2017 Важное, Новости

Такого мнения придерживается лидер местных коммунистов Василий Иконников.

Сенатор Совета Федерации, первый секретарь Орловского обкома КПРФ Василий Иконников не видит внутри местного отделения партии раскола, сообщают «Орловские новости» с проходящей сейчас пресс-конференции в областном отделении. В дестабилизации он обвинил аппарат губернатора — руководителя администрации губернатора Вадима Соколова и его заместителя Владимира Загайнова, которого после освобождения от всех партийных должностей туда назначили. К слову, Загайнов одним из первых начал открыто выступать против политики Василия Иконникова.

— Все надумано, все искусственно нагнетается. Деятельность раскольников ведётся из аппарата губернатора Орловской области. Но наши позиции крепки. О расколе говорить не приходится, — заявил Василий Иконников.

Кстати, незадолго до начала пресс-конференции к обкому вновь пришли протестующие с плакатами — прошли одиночные пикеты против Иконникова.

пикет

Напомним, скандал в местном отделении КПРФ начался после расформирования Северного райкома, инициированного Иконниковым. В ответ его противники обвинили первого секретаря обкома в работе на «Единую Россию», волюнтаризме и провал двух выборных кампаний — в горсовет Орла и облсовет.

 


6 комментария Орловский обком КПРФ раскалывают «аппаратом губернатора»

  1. Вася до этого поддерживал питерского «братка», а теперь «прозрел»? Не верю! Вот возьми и выступи открыто против Потомского, который, по моему оценочному мнению, разгромил всю областную организацию КПРФ, что и привело к провалам на всех последних выборах.

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  3. Вижу картину: губернатор, сверкая дряблыми булками, кладет много-много-много раз свой аппарат на КПРФ. Ну а та всё колется и колется, как кукурузные шарики.

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  4. Странная позиция у господина Иконникова. Сначала разогнал, как по его личному мнению, себе неугодных, решив, что ему всё с рук сойдёт, доведя ситуацию до внутрипартийной войны, причём на Родине Зюганова, а теперь ищет крайних, показывая на них пальцем. Ну, как маленький ребёнок… И, причём тут «аппарат»?

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  5. Завидует губеру — у того есть некий аппарат, а у Васи нету. Приделайте Васе какой-никакой аппарат, пускай мужик не мучается, а колет им, хотя-бы орехи.

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