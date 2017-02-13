В Орловской области подорожали молоко, масло и соль

В администрации региона обсудили ситуацию с ценами на продукты.

По информации чиновников, в Орловской области снизились цены на пшено, свинину, колбасу, лук, гречку, сахар, огурцы и помидоры. Подорожали соль, сливочное масло, творог, вермишель, мука, сыры и молоко. Как гласит статистика, на Орловщине самый дешевый хлеб из пшеничной муки среди всех регионов ЦФО. Молоко и рис также стоят в среднем дешевле, чем в соседних областях.

— На территории области органами местного самоуправления организуются еженедельные ярмарки выходного дня. Это позволяет населению приобретать продукты питания на ярмарке по средним розничным ценам на 10,5% — 37,7% ниже, чем в магазинах, — добавили в пресс-службе областной администрации.