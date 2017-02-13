В Орловской области подорожали молоко, масло и соль

В администрации региона обсудили ситуацию с ценами на продукты.
По информации чиновников, в Орловской области снизились цены на пшено, свинину, колбасу, лук, гречку, сахар, огурцы и помидоры. Подорожали соль, сливочное масло, творог, вермишель, мука, сыры и молоко. Как гласит статистика, на Орловщине самый дешевый хлеб из пшеничной муки среди всех регионов ЦФО. Молоко и рис также стоят в среднем дешевле, чем в соседних областях.
— На территории области органами местного самоуправления организуются еженедельные ярмарки выходного дня. Это позволяет населению приобретать продукты питания на ярмарке по средним розничным ценам на 10,5% — 37,7% ниже, чем в магазинах, — добавили в пресс-службе областной администрации.
НЕ ТОЛЬКО МОЛОКО ПОДОРОЖАЛО , ЕСЛИ ВЗЯТЬ КУРИЦУ ТО ПО СРАВНЕНИЮ С НОЯБРЕМ—ДЕКАБРЕМ ПОДОРОЖАЛА НЕ 30-35% , А ТАКЖЕ КОЛБАСЫ ВСЕХ ВИДОВ . ВОТ ВАМ И ЗАПЛАНИРОВАННАЯ ИНФЛЯЦИЯ 4—5% !!!!??
Всё во имя народа, всё во благо народа! С каждым днём всё радостнее жить! Это они компенсируют себе деньги, выданные пенсионерам на повышение пенсий. Больше цен больших и ещё бОльших. ДаЁшь заморозку зарплат дл народа, чтоб худой ходил, стройный и злобный, не расслаблялся и не терял тонус. ДаЁшь повышение благосостояния только для едрЁноросов. Спасибо ЕдРесне за заботу о народе! Ваша «забота» о народе навсегда останется в ваших карманах.
А про бензин я смотрю вообще ни кто не замечает как растет каждую неделю! Кто нибудь может обьяснить из за чего??