В Орле из-за ремонта ограничат движение по 20 улицам

Вопрос гарантийного и ямочного ремонта обсуждали сегодня на совещании в мэрии.

Как сообщил начальник УКХ Дмитрий Зуев, все подрядчики, которые были обязаны приступить к восстановлению дорожного покрытия по гарантии, уже приступили к этому. Всего насчитали 48 участков, где требуется ремонт дорог. В связи с проведением работ на 20 улицах Орла будет временно сужена проезжая часть — это необходимо для работы спецтехники. В большинстве случаев ограничение движения продлится до 22 февраля.

Список улиц, где будет производиться ремонт асфальтового покрытия и сужена проезжая часть:

· с 10 по 15 февраля по ул. Металлургов;

· с 10 по 17 февраля по ул. Пушкина;

· с 10 по 28 февраля по ул. Васильевская, ул. Городская, ул. Раздольная (от ул. Бурова до ул. Металлургов);

· с 10 по 28 февраля по ул. 1-я Курская (в связи с ремонтом путепровода через железнодорожные пути);

· с 10 по 22 февраля на участке по ул. Раздольная — ул. Михалицина, ул. Тургенева (от ул. Новая до ул. Лескова), ул. 8 Марта, ул. 1-я Посадская (от ул. Карачевская до Тургеневского моста);

· с 12 по 22 февраля по ул. 1-я Курская (от ул. 5 Августа до ул. Ливенская), ул. Ляшко;

· с 13 по 22 февраля по ул. Октябрьская;

· с 14 по 28 февраля по ул. Черкасская;

· с 14 по 22 февраля по ул. Маяковского (от ул. МОПРа до ул. Нормандия-Неман);

· с 15 по 28 февраля на Московском шоссе (от путепровода до ул. Михалицина), ул. 1-я Курская (от ул. Пушкина до ул. 5 Августа);

· с 16 по 22 февраля по ул. Пионерская;

· с 17 по 22 февраля в пер. Пищевой;

· с 20 по 22 февраля по ул. Ломоносова.