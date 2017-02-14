В Орле на рекламном щите нашли признаки предвыборной агитации

Экспертный совет по рекламе забраковал «опоздавший» баннер.

Необычная жалоба была рассмотрена на внеочередном заседании Экспертного совета по рекламе при Орловском УФАС. Как сообщили в этом ведомстве, предметом обсуждения стала информации, размещенной на рекламной конструкции. Эксперты решали, имеет ли она признаки предвыборной агитации. Главная проблема при оценке заключалась в том, что сейчас в Орловской области не проходит ни одна предвыборная кампания. А информация на спорном щите преподносится как социальная реклама. Кстати, заседание было созвано по жалобе, поступившей в УФАС от физического лица.

— По данному факту управлением было возбуждено дело, в ходе рассмотрения которого было принято решение о получении экспертного заключения, — сообщили в УФАС. — В состав Экспертного совета по рекламе входят научные сотрудники высших учебных заведений, представители субъектов рекламного рынка Орловской области и средств массовой информации.

В результате эксперты пришли к выводу, что «данная информация содержит указанные признаки предвыборной агитации, а поскольку данная информация распространялась вне периода предвыборной агитации». А это является нарушением федерального закона «О рекламе».