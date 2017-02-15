Суд усомнился в реальности ограбления ювелирного магазина в Колпне

Арбитраж отказал владельцу в компенсации убытков.

Арбитражный суд Орловской области отказал в удовлетворении иска курскому ООО «Ар Деко» к частному охранному предприятию «Шторм». Истец просил о взыскании 8 328 989 рублей. В такую сумму он оценил стоимость ювелирных изделий, похищенных летом 2015 года из магазина в Колпне, и упущенную выгоду, которую можно было получить, продав изделия.

История полна тайн. Как следует из материалов дела, фирма-истец владеет 12 ювелирными салонами, в том числе в райцентре Колпна. В ночь с 6 на 7 июля 2015 года неизвестные «путем взлома запорного устройства на входной двери» проникли в магазин и похитили более тысячи изделий. Салон был поставлен на охрану ООО «ЧОП «Шторм». Сотрудники фирмы должны были экстренно выезжать на охраняемый объект по сигналу тревоги.

Что именно случилось в ту ночь, до сих пор неизвестно. Расследование уголовного дела приостановлено, «состав лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, не установлен». Более того, суд не исключил вероятности того, что недостача товарно-материальных ценностей могла возникнуть, в том числе, по вине материально-ответственных лиц магазина до совершения кражи.

Отметим, что в процессе была назначена экспертиза. Но даже эксперты, изучившие документацию торгового предприятия, не смогли достоверно установить, находились в ту ночь «украденные» ценности в магазине или нет. В результате суд пришел к выводу, что сам по себе факт хищения имущества из охраняемого объекта не является основанием взыскания компенсации с ответчика.

«Истец должен доказать… наличие спорного имущества в объекте в период постановки его на охрану и до снятия с охраны, поскольку возможность нахождения имущества именно в этом охраняемом объекте оспорима», — говорится в решении.

В удовлетворении иска о взыскании с охранного предприятия стоимости похищенного и упущенной выгоды было отказано. Впрочем, истец имеет право обжаловать решение в вышестоящей инстанции.