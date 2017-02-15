«Зеленстрою» не хватит денег от муниципального контракта

19 миллионов рублей нужно только на выплату зарплаты сотрудникам.

Вопрос состояния МУП «Зеленстрой» обсудили 15 февраля на совместном заседании двух комитетов горсовета. По данным начальника УМИЗ Максима Лобова, убыток по итогам 2016 года составит около 28 млн рублей. Чиновники предполагают, что из прибыли от муниципального контракта на озеленение будут выплачиваться долги. Однако и.о. директора Татьяна Можина сообщила, что этих денег хватит только на зарплату сотрудникам.

На предприятии уже начались сокращения, рабочие переведены на четырёхдневную рабочую неделю. В ответ на претензию представителей МУПа о резком снижении стоимости муниципального контракта депутаты и чиновники заявили, что «Зеленстрой» должен зарабатывать и кормить себя сам. Руководство «Зеленстроя» предложило городу определиться, а нужно ли предприятие вообще.

Обсуждение вопроса продолжается.