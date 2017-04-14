Газовики назвали предварительную причину гибели ливенской семьи

Напомним, 14 апреля в Ливнах на улице Пролетарской в своем доме погибла семья с двумя детьми — девочками 9 и 13 лет. Как сообщили в компании «Газпром газораспределение Орел», специалисты провели проверку и обнаружили, что в доме было проведено самовольное подключение газовой колонки. Было допущено фатальное нарушение — дымоход был выведен в вентиляционный канал.

— АО «Газпром газораспределение Орел» напоминает пользователям газового оборудования: не устанавливайте самовольно газовые приборы, соблюдайте правила их эксплуатации, и, возможно, это спасет вашу жизнь и жизнь близких, — сообщили в компании.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».