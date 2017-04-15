Двое пострадали в жуткой аварии в Орле на Наугорском шоссе

Легковушка практически осталась без передней части.
Авария случилась 14 апреля после 22:00. Об этом пользователи сообщили в соцсетях. Жители домов, соседних с перекрестком улицы Цветаева и Наугорского шоссе, услышали сильный грохот от удара, а затем человеческие крики. Судя по фотографиям, «Лада Калина» протаранила ПАЗ, ударившись ему в бок.
По словам очевидцев, в аварии пострадали водитель и пассажир «Лады». Их увез реанимобиль.
Фото: «Типичный Орел»
Разбитая дорога на наугорке! Виновники администрация!
По разбитым дорогам не летают на таких скоростях, которые приводят к таким повреждениям.
Виновник-водитель ПАЗа,там сплошная,куда поворачиваем?Не судьба на перекрёстке с генерала Родина развернуться и на стоянку заехать?Задолбади эти»профи»коммерческие!Лишить нафиг навсегда прав,если,что,он пассажиров возит!Мы там сидеть могли,не хозяин маршрутки,не Усиков,не Потомский.Их возят,а Вы за свои 16р.можете погибнуть.И второй красавец-типа пропустил…Правила ,блин ,кому писаны?вежливый?Иногда твоя «вежливость «жизни стоит!Думать надо,моргая фарами и пропуская «коллегу» через сплошную.Наказал бы,будь моя воля годика б на 2 без права работы по найму.Эти ,простие,козлы ,нас возят!!!.За 3дня несколько тяжкихДТП с маршрутками.Не о чём не говорит?Переделали маршруты,но не систему.Ублюдков и недоносков с купленными категориями из-за руля не убрали.И будут гибнуть люди,пока как в СССР систему пассажирских перевозок не восстановят!