Двое пострадали в жуткой аварии в Орле на Наугорском шоссе

Легковушка практически осталась без передней части.

Авария случилась 14 апреля после 22:00. Об этом пользователи сообщили в соцсетях. Жители домов, соседних с перекрестком улицы Цветаева и Наугорского шоссе, услышали сильный грохот от удара, а затем человеческие крики. Судя по фотографиям, «Лада Калина» протаранила ПАЗ, ударившись ему в бок.

По словам очевидцев, в аварии пострадали водитель и пассажир «Лады». Их увез реанимобиль.

Фото: «Типичный Орел»