Вадим Потомский поздравил орловцев с Пасхой

Глава региона Вадим Потмский отметил, что Пасха древнейший и самый важный христианский праздник, на протяжении тысячелетий остается для верующих самым светлым и долгожданным днем.

— Празднование Пасхи воплощает в себе торжество жизни и обновления, укрепляет веру в силу добра и справедливости, дарит надежду и любовь, способствует духовному обогащению и единению.

Сегодня мы являемся свидетелями и участниками, хотя и трудного, но великого начинания – возрождения традиций духовной жизни в нашей стране. В России, и в том числе на Орловщине, уже немало сделано, но еще много труда и сил предстоит вложить в это благородное дело.

В эти светлые, радостные дни хочу выразить искреннюю признательность духовенству Орловской митрополии за неустанный созидательный труд на благословенной Орловской земле, в сердце коренной России. Эта деятельность, обращенная к людям, учит взаимоуважению и милосердию, помогает находить прочную опору в жизни, ведет к самосовершенствованию нашего общества на основе обретения истинных духовных ценностей.

От всей души желаю вам, уважаемые орловцы, пасхальной радости, доброго здоровья, исполнения всех надежд и начинаний, мира, добра и благополучия!