Орловские дороги проверила федеральная инспекция

Результаты оказались неутешительными.
Как сообщили в общественном движении «Без Ям Орловщина», в областном центре прошла проверка состояния дорог системой «Беркут». Московские эксперты и научные сотрудники оценили асфальт в Орле 11 апреля. Под прицел попали дороги, отремонтированные в 2016 году, а также гарантийные дороги. «Беркут» отсканировал ведущие улицы и мосты Орла — Комсомольскую, Металлургов, Лескова, Тургенева, Наугорское шоссе, Полесскую, Красный мост и другие.
— Исполнительная власть Орла провалила дорожный ремонт в 2016 году, в ходе которого были потрачены из бюджетов всех уровней колоссальные денежные средства, — резюмировали «безъямовцы». — По мнению чиновников, из 41000 кв. метров нового покрытия Комсомольской улицы 1000 метров содержат дефекты и отклонения, а дорожная лаборатория «Беркут» показала, что площадь дефектов в 10 раз больше.
Результаты проверок обещали донести до федеральных властей.
Согласен с мнением депутата ГД Старовойтова, что если в городе разбитые дороги, это означает, что губернатор и глава гор.исполнительной власти — воры. Есть только один вопрос — почему бездействуют правоохр.органы?
Они живут в своём, отдельном мирке, вместе с теми, кто ворует. Что тут непонятного?
поддерживаю комментатора! чо прокуроры молчат? может у нас и прокуроров в этом случае нет????
Вывод — все воры и не только в орлеце, при ком были хорошие дороги ? При Мешкове и то не везде
Михаил, а при чем какой-то Мешков? Сегодняшнее состояние орловских улиц зависит от Мешкова? Кто СЕЙЧАС ворует, того СЕЙЧАС и сажать нужно, а не рассказывать былины давно прошедших лет.
А почему наш ОНФ не доносит о дорогах города до власти? Что то как то не верится,что что то поменяется.
За одни дороги потомского надо гнать в зашей.
Бедняги. Они хоть своим ходом уехали?
Что и требовалось доказать. Ещё бы по инспекции на каждый из «юбилейных» объектов, сколько там подрядчиков менялось и сколько денег утекло в неизвестном направлении… Не говоря уже обо всём остальном. Работы для правоохранительных органов — на десятилетия вперёд. Да, и ул. Ленина с «гробоклумбами» проинспектировать!
А расследование,суд,сибирь и конфискация будут?
Главный грабитель области племянник спикера парламента. Все они одним… Ворюги… Короче, перспектив у города никаких!