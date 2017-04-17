Орловские дороги проверила федеральная инспекция

Результаты оказались неутешительными.

Как сообщили в общественном движении «Без Ям Орловщина», в областном центре прошла проверка состояния дорог системой «Беркут». Московские эксперты и научные сотрудники оценили асфальт в Орле 11 апреля. Под прицел попали дороги, отремонтированные в 2016 году, а также гарантийные дороги. «Беркут» отсканировал ведущие улицы и мосты Орла — Комсомольскую, Металлургов, Лескова, Тургенева, Наугорское шоссе, Полесскую, Красный мост и другие.

— Исполнительная власть Орла провалила дорожный ремонт в 2016 году, в ходе которого были потрачены из бюджетов всех уровней колоссальные денежные средства, — резюмировали «безъямовцы». — По мнению чиновников, из 41000 кв. метров нового покрытия Комсомольской улицы 1000 метров содержат дефекты и отклонения, а дорожная лаборатория «Беркут» показала, что площадь дефектов в 10 раз больше.

Результаты проверок обещали донести до федеральных властей.