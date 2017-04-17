Орловские заключенные сразились в режиме онлайн

Отношения они выяснили за шахматной доской.

Как сообщили в пресс-службе управления ФСИН по Орловской области, в регионе прошел онлайн-турнир по шахматам: «с целью популяризации шахмат среди осужденных, повышения их мастерства, выявления сильнейших шахматистов, развития интеллектуальных способностей и логического мышления».

— Проведение таких соревнований позволяет выявлять лучших игроков, — рассказал заместитель начальника УФСИН Андрей Илюшечкин, — способствует развитию анализа и планирования у осужденных, вырабатывает у них волю и характер, развивает память и концентрацию внимания.

Турнир был проведен по правилам игры в шахматы ФИДЕ, отметили сообщили в ведомстве. Соперники определялись жребием. Игры проводились по круговой системе в один круг. Лимит времени на одну игру определялся 30 минутами. «Участники турнира показали хорошую подготовку, старание и желание победить», — заверили в УФСИН.