Стали известны подробности ДТП со «скорой» в Орле

Неотложка действительно ехала с включенными проблесковыми маячками.

В Управлении ГИБДД по Орловской области рассказали детали аварии с участием автомобиля скорой помощи, которая случилась на перекрестке улиц Октябрьской и Полесской 17 апреля в 13 часов. Инспекторы установили, что 21-летний водитель ехал с включенными спецсигналом и маячками по Октябрьской в сторону «Атолла». Ему пришлось ехать на красный — в автомобиле был пациент.

На перекресток в этот момент выскочила «Джили» с 23-летней девушкой за рулем. Она ехала по Полесской. «Скорая» врезалась легковушке в правый бок. Автомобилистку отвезли в больницу, а водитель спецмашины, врачи и пациент не пострадали.

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Фото: «Орловчане ВКонтакте»