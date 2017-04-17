В Орле на Карачевской горит расселенный дом

Пожарные уже приступили к тушению возгорания.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, в 18:30 17 апреля поступило сообщение о возгорании одноэтажного дома №38 по улице Карачевская. Пожару присвоен повышенный номер, на тушение брошены силы спасателей. Площадь возгорания составляет примерно 200 квадратных метров.
Дом №38 по улице Карачевской ранее уже горел. Черный дым от пожара видно из разных точек города.
Фото: «Типичный Орел»
Не чего удивительного, один дом сдерживает развитие целого квартала.
Ничего удивительного — горит далеко не первый и, думаю — не последний, расселенный дом. Более того, это уже стало традицией. Может быть следственным органам стоит заинтересоваться, почему с таким упорством горят расселенные дома. Или все шито-крыто-договорено: типа бомжы подожгли. Зато памятки разослали, что нельзя жечь костры — ШТРАФ!!!
Теперь его 100% снесут.
Вот так наши недовласти относятся к Отечественной историии и памятникам архитектуры. Не удивлюсь, если это был намеренный поджег, как это часто бывает, если кое-кто очень хочет землю в в определенных местах получить.
Дважды горело здание и причины никто не расследовал.
Ничего не обнародовано.
Следовательно, объект обязательно добьют, чтобы реставрировать было уже нечего, и ждите очередной а-ля «бутик» , супермаркет или чей-то крутой новострой.