В Орле на Карачевской горит расселенный дом

17.04.2017 Новости

Пожарные уже приступили к тушению возгорания.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, в 18:30 17 апреля поступило сообщение о возгорании одноэтажного дома №38 по улице Карачевская. Пожару присвоен повышенный номер, на тушение брошены силы спасателей. Площадь возгорания составляет примерно 200 квадратных метров.

Дом №38 по улице Карачевской ранее уже горел. Черный дым от пожара видно из разных точек города.

Фото: «Типичный Орел»

 


4 комментария В Орле на Карачевской горит расселенный дом

  2. Ничего удивительного — горит далеко не первый и, думаю — не последний, расселенный дом. Более того, это уже стало традицией. Может быть следственным органам стоит заинтересоваться, почему с таким упорством горят расселенные дома. Или все шито-крыто-договорено: типа бомжы подожгли. Зато памятки разослали, что нельзя жечь костры — ШТРАФ!!!

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  3. Вот так наши недовласти относятся к Отечественной историии и памятникам архитектуры. Не удивлюсь, если это был намеренный поджег, как это часто бывает, если кое-кто очень хочет землю в в определенных местах получить.
    Дважды горело здание и причины никто не расследовал.
    Ничего не обнародовано.
    Следовательно, объект обязательно добьют, чтобы реставрировать было уже нечего, и ждите очередной а-ля «бутик» , супермаркет или чей-то крутой новострой.

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