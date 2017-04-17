В Орле на Карачевской горит расселенный дом

Пожарные уже приступили к тушению возгорания.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, в 18:30 17 апреля поступило сообщение о возгорании одноэтажного дома №38 по улице Карачевская. Пожару присвоен повышенный номер, на тушение брошены силы спасателей. Площадь возгорания составляет примерно 200 квадратных метров.

Дом №38 по улице Карачевской ранее уже горел. Черный дым от пожара видно из разных точек города.

Фото: «Типичный Орел»