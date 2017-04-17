В Орле разбился мотоциклист

Очевидцы сообщают, что его увезла скорая.

17 апреля в Орле произошло ДТП с участием мотоцикла. Фотографии с места происшествия опубликованы в сообществе «Типичный Орел». Авария случилась утром на Наугорском шоссе напротив Ледовой арены. Судя по фотографиям, мотоцикл столкнулся с микроавтобусом «Рено», припаркованным на обочине. По сообщению очевидцев, водителя двухколесного транспортного средства увезла «скорая».

Напомним, в субботу на объездной произошло смертельное ДТП, в котором погиб мотоциклист.