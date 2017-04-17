Видео с места пожара на Карачевской в Орле

Пожарные продолжают работать над ликвидацией возгорания.
Напомним, 17 апреля вечером произошел пожар на улице Карачевской неподалеку от здания администрации Заводского района Орла. Как уточнили в МЧС, первыми загорелись сараи рядом с домом №38. Позже огонь перекинулся и на само здание. Причины пожара еще не ясны, однако расселенный дом и участок рядом с ним давно превратились в пристанище маргиналов и свалку.
Тушение пожара продолжается. На месте работают 4 спецмашины и 14 пожарных. Пострадавших, к счастью, нет.
Этого и следовало ожидать. Расселённые жилые дома без жильцов не живут. Будь то расселённые двухэтажки или дома из охранных списков — итог один — пожар и быстрое разрушение.
Вот так наши недовласти относятся к Отечественной истории и памятникам архитектуры. Не удивлюсь, если это был намеренный поджег, как это часто бывает, если кое-кто очень хочет землю в в определенных местах получить. Дважды горело здание и причины никто не расследовал. Ничего не обнародовано. Следовательно, объект обязательно добьют, чтобы реставрировать было уже нечего, и ждите очередной а-ля «бутик» , супермаркет или чей-то крутой новострой.