Видео с места пожара на Карачевской в Орле

Пожарные продолжают работать над ликвидацией возгорания.

Напомним, 17 апреля вечером произошел пожар на улице Карачевской неподалеку от здания администрации Заводского района Орла. Как уточнили в МЧС, первыми загорелись сараи рядом с домом №38. Позже огонь перекинулся и на само здание. Причины пожара еще не ясны, однако расселенный дом и участок рядом с ним давно превратились в пристанище маргиналов и свалку.

Тушение пожара продолжается. На месте работают 4 спецмашины и 14 пожарных. Пострадавших, к счастью, нет.