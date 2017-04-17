Власти Орла выдвинули жесткие требования общественным организациям

Обнародованы условия предоставления субсидий в 2017 году.

Глава администрации Орла Андрей Усиков утвердил порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим общественным организациям (СО НКО). Напомним, что такая поддержка оказывается ежегодно. Бюджетные средства на конкурсной основе выдают на реализацию конкретных социальных проектов. В случае нецелевого использования деньги потребуют вернуть в казну.

В 2017 году участниками конкурса могут быть только СО НКО, зарегистрированные и работающие на территории Орловской области, не находящиеся в процессе ликвидации, не имеющие решения арбитражного суда о признании их банкротом и об открытии конкурсного производства. Соискатели не должны иметь просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетную систему РФ.

Кроме того, к участию в конкурсе допустят лишь организации, проработавшие не менее одного года на день подачи заявки. Также СО НКО должна подтвердить, что ранее у нее не было проблем с использованием бюджетных субсидий. Власти утвердили и «черный список». Согласно ему, участниками конкурса не могут быть государственные корпорации и компании, политические партии, государственные и муниципальные учреждения, а также общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами.