Мужчина указал ложные сведения о своей работе.
Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего орловца, который подозревается в мошенничестве в сфере кредитования, сообщили в пресс-службе УМВД по региону. По данным стражей порядка, летом 2016 года мужчина пришел покупать сотовый телефон в кредит в салон сотовой связи. При заполнении документов он указал недостоверные сведения о своей работе и размере доходов, и ему был выдан кредит в размере 9200 рублей.
На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования». Самое жесткое наказание, предусмотренное законом, — четырехмесячный арест. Впрочем, существует вариант и с обязательными или исправительными работами, и со штрафом.
Преступление века.
Возьмите меня рерайтером «Орловец попался на обмане во время заявки на кредит» дело было год назад, может он попался потому что платить не стал? По вашему получается он год платил и вот его решили осудить. Самим смешно не становиться.
Ну, теперь можно спокойно жить-преступник найден и обезврежен！
Зачем хоть писать про этот случай вообще. На фоне настоящих воров это выглядит смешно.