Орловец попался на обмане во время заявки на кредит

Мужчина указал ложные сведения о своей работе.

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего орловца, который подозревается в мошенничестве в сфере кредитования, сообщили в пресс-службе УМВД по региону. По данным стражей порядка, летом 2016 года мужчина пришел покупать сотовый телефон в кредит в салон сотовой связи. При заполнении документов он указал недостоверные сведения о своей работе и размере доходов, и ему был выдан кредит в размере 9200 рублей.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования». Самое жесткое наказание, предусмотренное законом, — четырехмесячный арест. Впрочем, существует вариант и с обязательными или исправительными работами, и со штрафом.