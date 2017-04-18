В Орле грабитель сбежал из пивбара с чужим рюкзаком

Суд Железнодорожного района рассмотрел дело о необычном грабеже.

Как следует из материалов уголовного дела, преступление было совершено в одном из пивбаров Железнодорожного района. Внутри находилась компания молодых людей. В какой-то момент они вышли на улицу, освежиться. Этим воспользовался грабитель. Он схватил оставленный одним из клиентов на стуле рюкзак и покинул пивбар.

Компания заметила его. Владелец узнал свое имущество. Началась погоня, однако грабителю удалось скрыться в близлежащих дворах. Вероятно, помогло знание местности. Тем не менее, вскоре его задержали. Добычей преступника стал внешний накопитель для компьютера, набор шариков для стрельбы из пневматического пистолета и несколько бумажных мишеней.

Злоумышленника наказали лишением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.