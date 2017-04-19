Потомский встретился с руководителем Администрации президента

Рабочая встреча с Антоном Вайно прошла 18 апреля.

Накануне в Москве состоялась встреча губернатора Орловской области Вадима Потомского и руководителя АП РФ Антона Вайно, пишет «РИА 57». Глава региона рассказал Антону Вайно о ситуации на Орловщине в экономике, АПК, промышленности и социально-политической обстановке.

Стороны также обсудили инвестиционные проекты со Словенией. Вайно пообещал поддержку со стороны Администрации президента.

Напомним, в феврале был подписан инвестконтракт на 400 миллионов евро с компанией «Рико». В рамках договора планируется, что фирма построит на территории Орловской области обувную фабрику, кожевенный завод, завод по глубокой переработке зерна и мясокомбинат. Этому предшествовал визит делегации из Словении в Орловскую область — в Орле проходило заседание делового совета Россия-Словения. Кстати, его председателем является отец главы администрации президента РФ Антона Вайно Эдуард Вайно.