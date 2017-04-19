Потомский встретился с руководителем Администрации президента

Рабочая встреча с Антоном Вайно прошла 18 апреля.
Накануне в Москве состоялась встреча губернатора Орловской области Вадима Потомского и руководителя АП РФ Антона Вайно, пишет «РИА 57». Глава региона рассказал Антону Вайно о ситуации на Орловщине в экономике, АПК, промышленности и социально-политической обстановке.
Стороны также обсудили инвестиционные проекты со Словенией. Вайно пообещал поддержку со стороны Администрации президента.
Напомним, в феврале был подписан инвестконтракт на 400 миллионов евро с компанией «Рико». В рамках договора планируется, что фирма построит на территории Орловской области обувную фабрику, кожевенный завод, завод по глубокой переработке зерна и мясокомбинат. Этому предшествовал визит делегации из Словении в Орловскую область — в Орле проходило заседание делового совета Россия-Словения. Кстати, его председателем является отец главы администрации президента РФ Антона Вайно Эдуард Вайно.
С гостинцем ездил или без?
Скоро заживем как люди, появится работа, будем ходить в новых сапогах, кожаных куртках и есть мясо до отвала! Спасибо Словении и нашему губернатору!
Может у нашего губернатора все таки фамилия -Пушкин? Сказочник,да и только!!!
А может фамилия созвучна со словом….волейбол? Только с 3,14 начинается?
Не, Он не пушкин, он — Андерсен!!!
Было подписано соглашение а не контракт..а это две разные вещи)
Конечно товарищ Вайно, не тот кто хорошо разбирается (или может разобраться) с экономическим состоянием области. Конечно была, видимо, попытка Потомского (как и в свое время В.В. Путину сразу после своего назначения) рассказать, что Европу молоком зальем и проч., (кстати время для ответа пришло). Но товарищ Вайно по должности рассматривает в первую очередь (скажем мягко) ротацию кадров. В связи с этим движения губернатора могут быть разные (кстати Москва таких сказачников любит).
Не знаю как Европу, а нас он уже залил…Только не молоком…
Осталось только встретится с чертями возле котла.