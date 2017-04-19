Потомский встретился с руководителем Администрации президента

19.04.2017 Новости

Антон Вайно

Рабочая встреча с Антоном Вайно прошла 18 апреля.

Накануне в Москве состоялась встреча губернатора Орловской области Вадима Потомского и руководителя АП РФ Антона Вайно, пишет «РИА 57». Глава региона рассказал Антону Вайно о ситуации на Орловщине в экономике, АПК, промышленности и социально-политической обстановке.

Стороны также обсудили инвестиционные проекты со Словенией. Вайно пообещал поддержку со стороны Администрации президента.

Напомним, в феврале был подписан инвестконтракт на 400 миллионов евро с компанией «Рико». В рамках договора планируется, что фирма построит на территории Орловской области обувную фабрику, кожевенный завод, завод по глубокой переработке зерна и мясокомбинат. Этому предшествовал визит делегации из Словении в Орловскую область — в Орле проходило заседание делового совета Россия-Словения. Кстати, его председателем является отец главы администрации президента РФ Антона Вайно Эдуард Вайно.


9 комментария Потомский встретился с руководителем Администрации президента

  2. Скоро заживем как люди, появится работа, будем ходить в новых сапогах, кожаных куртках и есть мясо до отвала! Спасибо Словении и нашему губернатору!

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  3. Может у нашего губернатора все таки фамилия -Пушкин? Сказочник,да и только!!!

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    • А может фамилия созвучна со словом….волейбол? Только с 3,14 начинается?

  6. Конечно товарищ Вайно, не тот кто хорошо разбирается (или может разобраться) с экономическим состоянием области. Конечно была, видимо, попытка Потомского (как и в свое время В.В. Путину сразу после своего назначения) рассказать, что Европу молоком зальем и проч., (кстати время для ответа пришло). Но товарищ Вайно по должности рассматривает в первую очередь (скажем мягко) ротацию кадров. В связи с этим движения губернатора могут быть разные (кстати Москва таких сказачников любит).

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