В Орле отменили публичные слушания о строительстве элитной многоэтажки

Решение об этом принял мэр Орла Василий Новиков

Постановлением мэра Орла отменены публичные слушания по вопросу строительства высотного дома по переулку Почтовый. Соответствующее постановление сегодня, 19 апреля, подписал Василий Новиков.

— Слушания отменены в связи с многочисленными обращениями граждан, — пояснили в пресс-службе городского парламента. — Они были назначены на 20 апреля.

Напомним, что публичные слушания планировалось провести в здании администрации города, рядом с которым и планируется возвести элитную многоэтажку. Проект вызвал широкий общественный резонанс. В городе был организован сбор подписей против данного строительства.