В Орле отменили публичные слушания о строительстве элитной многоэтажки

19.04.2017 Новости

Решение об этом принял мэр Орла Василий Новиков
Постановлением мэра Орла отменены публичные слушания по вопросу строительства высотного дома по переулку Почтовый. Соответствующее постановление сегодня, 19 апреля, подписал Василий Новиков.
— Слушания отменены в связи с многочисленными обращениями граждан, — пояснили в пресс-службе городского парламента. — Они были назначены на 20 апреля.
Напомним, что публичные слушания планировалось провести в здании администрации города, рядом с которым и планируется возвести элитную многоэтажку. Проект вызвал широкий общественный резонанс. В городе был организован сбор подписей против данного строительства.


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