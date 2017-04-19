В орловской многоэтажке заменят подъемник, из-за которого ребенок-инвалид не может выйти на улицу

Об этом сообщили в городской администрации.

В доме №26 по улице Раздольной будет установлен новый электроподъемник для 16-летнего Ильи Лукьянчикова. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, решается вопрос о привлечении средств из внебюджетных источников. Проблему обещают устранить в ближайшее время.

Напомним, сначала установленный подъемник, который был необходим для транспортировки инвалида-колясочника, не работал вовсе. Позже его заменили на не подходящий для этого: в нем не было ограждений. Историей заинтересовался Следственный комитет.