ФК «Орел» будет играть в чемпионате области

Об этом сообщает сайт болельщиков клуба.

Футбольный клуб «Орел», исключенный из членов РФС, будет выступать в чемпионате Орловской области, рассказал заместитель председателя областной федерации футбола Леонид Чвякин. Накануне состоялось совещание представителей команд турнира, в котором примут участие 10 коллективов. Первый тур намечен на 13 мая.

Напомним, ранее на ФК «Орел» был наложен запрет на участие в любых межрегиональных соревнованиях. В ответе на запрос нашего издания начальник управления спорта Александр Муромский сообщил, что ликвидация клуба не планируется, а выделенные 10 миллионов из бюджета будут потрачены на «осуществление деятельности» и «участие в соревнованиях».