Опубликовано видео допроса убийцы орловского ветерана

Телеканал 360 выложил видео допроса 22-летнего жителя деревни Казначеево, который до смерти избил 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Напомним, жестокое убийство было совершено накануне 1 апреля. Преступника поймали в Москве, куда он поехал на заработки.
Во время допроса молодой человек признался в совершенном преступлении и рассказал детали. По словам парня, в роковой день он захотел выпить. Его переполняли «обиженные чувства». Пожилого соседа он встретил в лесу и «ни с того ни с сего» начал избивать его.
— Он упал. Я его начал избивать ногой. Раз 15-20. Не смотрел, куда бил. После этого я остановился, минуты две стоял и думал, что я натворил.
Зачем публиковать видео??? Чтобы все знали, куда и как нужно бить, чтобы убивать????
Дед воевал, чтобы в его деревне был мир, чтобы оставшиеся живыми женщины родили детей, которых никто не убьет. Которые вырастут, встретят деда в лесу и забьют ногами. Вот стадия нашего падения.
Зачем смаковать подробности этой дикой истории?
Горько и стыдно, что рядом живут и размножаются такие упыри…
Владельцы сайта! Ну зачем выкладывать всяческую непотреб? Ч то здесь можно обсуждать? Только пожелать, чтобы отсавшиеся годы жизни эта гнида провела на урановых рудниках и в кандалах.
Общество имеет право знать, что такого поймали.
Деревенские хроники.
ГНИДА……..!