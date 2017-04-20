Опубликовано видео допроса убийцы орловского ветерана

Телеканал 360 выложил видео допроса 22-летнего жителя деревни Казначеево, который до смерти избил 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Напомним, жестокое убийство было совершено накануне 1 апреля. Преступника поймали в Москве, куда он поехал на заработки.

Во время допроса молодой человек признался в совершенном преступлении и рассказал детали. По словам парня, в роковой день он захотел выпить. Его переполняли «обиженные чувства». Пожилого соседа он встретил в лесу и «ни с того ни с сего» начал избивать его.

— Он упал. Я его начал избивать ногой. Раз 15-20. Не смотрел, куда бил. После этого я остановился, минуты две стоял и думал, что я натворил.