В Орле загорелся Заводской райком КПРФ

Пожар начался 20 апреля в 16 часов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, спасатели выехали на тушение пожара в доме №127 по улице Комсомольская. Случилось возгорание в помещении Заводского райкома КПРФ, соседствующего с автомагазином первом этаже. По нашим данным, пожар произошел в конференц-зале.



Спасатели быстро ликвидировали происшествие. К месту была вызвана скорая помощь — одному из людей, которые были в помещении, стало плохо. Из соседних офисов и магазинов эвакуировали людей. На месте работали 8 сотрудников МЧС и 3 единицы техники.

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