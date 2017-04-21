Игорю Гармашу прочат пост федерального инспектора в Орловской области

Безработный чиновник с длинным хвостом скандалов может опять появиться в нашем регионе.
Бывший вице-губернатор Орловской области Игорь Гармаш может стать главным федеральным инспектором в Орловской области, утверждают «Орловские новости». Вопрос активно обсуждается в кулуарах правительства региона. У нынешнего федерального инспектора Афанасия Киселева скоро заканчивается контракт, и Гармаш — один из главных претендентов на его место.
Также в последнее время Игорь Гармаш стал часто посещать администрацию Орловской области.
Напомним, Игорь Гармаш был вице-губернатором и руководителем аппарата губернатора Александра Козлова, предшественника Вадима Потомского. Чиновник постоянно фигурировал в скандалах. Один из самых громких — насаждение Орлу фирмы «Гаджет», которые освоили в Орле почти 100 миллионов рублей. Без конкурса они получили контракт на строительство самотечной канализации, на что дал добро как раз Игорь Гармаш. В траншее погибли два рабочих.
Другие скандалы были связаны с увольнением мэра Виктора Сафьянова, состоянием «Орловской Правды» и закрытием «Просторов России», возможным строительством мечети, установкой памятника Ермолову.
Игорь Гармаш был уволен почти сразу после прихода Вадима Потомского.
Несклоняемый непотопляемый?
Кого инспектировать и главное зачем? Найдется ли в России человек который приведет всю эту камарилью к общему знаменателю?
Неужели «топтуну» снова улыбнётся удача? Курочки из обл.града -трепещите…
Наша область проклята!!!!!
что вообще делает федеральный инспектор? абсолютно никчемная должность