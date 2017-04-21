Игорю Гармашу прочат пост федерального инспектора в Орловской области

Безработный чиновник с длинным хвостом скандалов может опять появиться в нашем регионе.

Бывший вице-губернатор Орловской области Игорь Гармаш может стать главным федеральным инспектором в Орловской области, утверждают «Орловские новости». Вопрос активно обсуждается в кулуарах правительства региона. У нынешнего федерального инспектора Афанасия Киселева скоро заканчивается контракт, и Гармаш — один из главных претендентов на его место.

Также в последнее время Игорь Гармаш стал часто посещать администрацию Орловской области.

Напомним, Игорь Гармаш был вице-губернатором и руководителем аппарата губернатора Александра Козлова, предшественника Вадима Потомского. Чиновник постоянно фигурировал в скандалах. Один из самых громких — насаждение Орлу фирмы «Гаджет», которые освоили в Орле почти 100 миллионов рублей. Без конкурса они получили контракт на строительство самотечной канализации, на что дал добро как раз Игорь Гармаш. В траншее погибли два рабочих.

Другие скандалы были связаны с увольнением мэра Виктора Сафьянова, состоянием «Орловской Правды» и закрытием «Просторов России», возможным строительством мечети, установкой памятника Ермолову.

Игорь Гармаш был уволен почти сразу после прихода Вадима Потомского.