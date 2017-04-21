Известен маршрут «Бессмертного полка-2017» в Орле

Он претерпел изменения.

9 мая 2017 года Орел вновь присоединится к всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк». Сбор колонны намечен на 12 часов, старт шествия — на 12:30.

Организаторы изменили маршрут по сравнению с прошлым годом. Как сообщили «ОрелГраду» в штабе мероприятия, в 2017 году участники «Бессмертного полка» соберутся на площади Ленина, пройдут по улице Салтыкова-Щедрина, а затем через Тургеневский мост отправятся к площади Ермолова. Там состоится праздничный концерт.

Маршрут выглядит следующим образом:

В 2016 году «Бессмертный полк» шел по улице Ленина и Александровскому мосту.