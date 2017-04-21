Орловский обком КПРФ проверят московские ревизоры

Ожидается, что комиссия начнет работу в апреле-мае 2017 года.

В распоряжении «ОрелГрада» оказалось постановление президиума Центральной контрольно-ревизионной комисии КПРФ за подписью ее председателя Николая Иванова. Из документа следует, что для проверки Орловского областного комитета компартии сформирована специальная комиссия, которая будет проверять легитимность действий руководства обкома.

В ЦКРК признали нестабильность внутрипартийной обстановки в орловской КПРФ. Уладить ситуацию поможет только стороннее вмешательство. «Принятие решений» намечено на апрель-май 2017 года.

Ранее лидер орловских коммунистов Василий Иконников заявлял, что не видит раскола в местном обкоме.

Конфликт в КПРФ