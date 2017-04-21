Орловский обком КПРФ проверят московские ревизоры

Ожидается, что комиссия начнет работу в апреле-мае 2017 года.
В распоряжении «ОрелГрада» оказалось постановление президиума Центральной контрольно-ревизионной комисии КПРФ за подписью ее председателя Николая Иванова. Из документа следует, что для проверки Орловского областного комитета компартии сформирована специальная комиссия, которая будет проверять легитимность действий руководства обкома.
В ЦКРК признали нестабильность внутрипартийной обстановки в орловской КПРФ. Уладить ситуацию поможет только стороннее вмешательство. «Принятие решений» намечено на апрель-май 2017 года.
Ранее лидер орловских коммунистов Василий Иконников заявлял, что не видит раскола в местном обкоме.
Лучше бы текст постановления продемонстрировали на потеху публике, чтобы было видно как Иконников обосрался, а он бы всем кричал что это ржавчина.
Очевидно, что просто так сюда на родину Зюганова не поедут. Значит горит не только помещение заводского райкома, но и что-то горит в партии. А скорее всего не горит, а полыхает. Те внешние проявления свидетельствуют о бурном конфликте и тяжёлом кризисе в местной коммунистической ячейке. Не замечать этого больше невозможно.
У руководства два пути. Первый — делать и дальше вид, что ничего не произошло, но при этом жители прекрасно видят никчёмность руководства городской КПРФ и никчёмность депутатов в городском и областном советах и есть риск, что в разгар президентских выборов на родине генсека кто-то серьёзно подольёт масла в огонь и будет уже совсем не до шуток. Второй путь — делать хоть какие-то шаги для нормализации ситуации. Если едет высокая комиссия, то как известно, решения у них уже заготовлены. Скорее всего последуют какие-то организационные и кадровые шаги. Будем наблюдать. Очень любопытно.
Среди орловских меньшевиков мУтево.