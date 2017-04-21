В Ливнах два парня продали украденный мотоцикл через интернет

Полицейские ищут транспортное средство.

Сотрудники МО МВД России «Ливенский» раскрыли кражу мотоцикла и электродвигателя, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. С заявлением обратился 56-летний житель села Сергиевское, заявивший, что его имущество было похищено из сарая.

Поиски вывели полицейских на 19-летнего и 22-летнего парней из Ливенского района. Выяснилось, что они пробрались в сарай ночью. Мотоцикл был продан через интернет, а двигатель — разбит и сдан в металлолом.

— В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сотрудники полиции устанавливают местонахождение похищенного мотоцикла, — добавили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.