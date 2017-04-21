В Орле мать отдала сына под суд

Молодой человек обворовал ее в собственном доме.

Уголовное дело о краже чужого имущества было рассмотрено судом Заводского района Орла. Примечательно, что заявление в полицию на собственного сына подала местная жительница. Как следует из материалов следствия, он украл у матери ноутбук. Проживают они в одной квартире. Подвыпивший сынок совершил кражу, когда матери не было дома.

Вероятно, ее терпению пришел конец. Впрочем, ноутбук ей вернули. Похищенное имущество было найдено полицией и фигурировало в судебном процессе в качестве вещественного доказательства. Молодой человек полностью признал вину. Его приговорили к исправительным работам сроком на 1 год и 6 месяцев с удержанием 5 процентов из заработка в доход государства.