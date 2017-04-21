В Орле подвели итоги конкурса эскизов скамеек

21.04.2017 Новости

Призовой фонд распределили между 10 участниками.

В онлайн-приемной теперь уже бывшего главного архитектора Орловской области Ваагна Вермишяна подвели итоги конкурса «Орел для Орла». Напомним, жители города могли присылать эскизы объектов, которые могли бы украсить город. Обязательным условием было использование изображения орла.

Эксперты определили 9 победителей, еще одна участница получила приз зрительских симпатий. Каждый получит по 10 тысяч, выделенных спонсорами.

Фото: https://vk.com/arh.press.orel


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