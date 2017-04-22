Орловские коммунисты раздельно почтили память Ленина

22.04.2017 Новости

В день рождения вождя две разные группы возложили цветы к памятнику.

22 апреля, в день рождения Владимира Ленина, орловские коммунисты возложили цветы к его памятнику на главной площади областного центра, чтобы почтить память вождя мирового пролетариата. Сначала это сделали исключенные коммунисты, представители Северного райкома, а также комсомольцы. Позже их сменили представители официального обкома во главе с Василием Иконниковым.

«Неофициальные» коммунисты
«Официальные» коммунисты

1 комментарий Орловские коммунисты раздельно почтили память Ленина

  1. А почему нынче главного орловского комуняки не было? Решил к ЕДРесне перебежать?

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