Орловские коммунисты раздельно почтили память Ленина

В день рождения вождя две разные группы возложили цветы к памятнику.

22 апреля, в день рождения Владимира Ленина, орловские коммунисты возложили цветы к его памятнику на главной площади областного центра, чтобы почтить память вождя мирового пролетариата. Сначала это сделали исключенные коммунисты, представители Северного райкома, а также комсомольцы. Позже их сменили представители официального обкома во главе с Василием Иконниковым.