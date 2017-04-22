В Орле на бульваре Победы в пожаре пострадала женщина

Трагедия случилась утром.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, вызов поступил в 9:13. В доме на бульваре Победы в одной из квартир произошел пожар. На место было отправлено 11 спасателей и 5 единиц техники. Из пожара была спасена 32-летняя женщина, которую доставили в ожоговое отделение. Очаг возгорания находился в кровати — выгорело 2 квадратных метра.

Возгорание было быстро ликвидировано. Спасатели эвакуировали 10 соседей погибшей. Еще пятерым потребовалась медицинская помощь. О причинах не сообщается; впрочем, похожие пожары, как правило, случаются из-за неосторожного курения.