ФК ОрелГУ. Знакомство с новой главной командой области

Предисловие

ФК «Орел» мертв. Погиб, уничтожен, разгромлен — в русском языке достаточно слов, чтобы описать агрегатное состояние команды, которая когда-то боролась за выход в футбольную премьер-лигу. Чемпионат области — это скорее насмешка над болельщиками: верить в то, что клуб возродится, как Феникс, не приходится — пепелище было настолько велико, что 10 тысяч человек могли вполне разместиться на нем в виде звезды. Впрочем, совсем без футбола регион не останется: из тени своего «большого брата» выходит университетская команда ФК ОрелГУ. Похоже, студенческой ее больше называть не стоит.

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На запасном поле стадиона «Центральный» в послеобеденное время всегда оживленная обстановка. В день нашей встречи с командой футболисты занимаются еще усерднее: испытание бумажной волокитой завершено — пару дней назад пришла новость о том, что клуб все-таки получил право выступить в турнире МОА «Черноземье». Команда поделилась на два лагеря. Одни с главным тренером Валерием Ноздриным отрабатывают удары по воротам, другие — с Евгением Поляковым — комбинационный футбол. Но деление — только на тренировках. В жизни это дружный и сплоченный коллектив, что чувствуется даже от бровки.

Очередная серия ударов по воротам Дмитрия Хромова открывается ударом Валерия Ноздрина — необходимо задать тон своим подопечным. «Хорош, Анатольич!» — слышно от одного из них, когда мяч со звоном отлетает от штанги. Здесь его редко называют иначе.

Ноздрин возглавил команду в 2013 году — сразу после того, как она была образована в результате слияния «ГУ-Орел» и «ГУ-Орметиз». До этого Валерий Ноздрин работал наставником «ГУ-Орел» — как работать со студентами, он знает давно. Нынешнее название клуб получил после слияния вузов. ОрелГУ всегда был ориентирован на успешное участие в Национальной студенческой футбольной лиге — турнире, где играют команды университетов разных городов. Бонусом было участие в чемпионатах города и области. Последний был выигран в 2015 году. В списке достижений молодой команды — две победы в так называемом «Кубке героев Чернобыля», победа в Кубке и первенстве Орла. Сейчас настало время новых задач — турнир любителей. Но и студенческая лига никуда не денется.

— Коллектив готов играть в КФК, — начал Ноздрин. — Ребята готовы, они голодные, хотят посмотреть себя и показать себя на этом уровне. Помимо КФК и НСФЛ, у нас есть заявка на чемпионат области — для тех, кто будет мало иметь практики. У нас пересечений КФК и НСФЛ нет, договоренность с «Черноземьем» есть, что игры будут переносить.

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Сейчас ФК ОрелГУ — это тренеры Валерий Ноздрин и Евгений Поляков, а также тренер вратарей Руслан Акимов, врач Петр Питель, массажист Александр Рожков, директор университетского спортклуба Алексей Берестов и пресс-атташе команды Анастасия Дорохова. И 27 игроков, из которых трое пока отсутствуют — из-за травм и болезней. Здесь стоит оговориться: 27 — это заявка на МОА «Черноземье», в целом в распоряжении тренерского штаба больше футболистов. Последним к команде присоединился 33-летний Никита Фурсин. «Нам нужен ветеран, «дед», чтобы направлял молодых, следил за ними», — признается Ноздрин. Следить есть за кем: самые молодые футболисты в этом году заканчивают школу, старшим — не считая упомянутого Фурсина — едва минуло 23 года. Болельщики, которые сетовали на отсутствие орловских ребят на поле, теперь могут быть удовлетворены. А тренерский штаб теперь уверен: в самый неподходящий момент ФК «Орел» никого не заберет.

— Когда им было нужно, они пополнялись игроками нашей команды, — отметил Ноздрин. — Иной раз мы просили, чтобы нам оставили ребят на студенческую лигу. Где-то нам шли навстречу, где-то — нет. В том году нам не вернули Андрея Федяева — мотивировали, что он им нужен. На самом деле он на лавке просидел, а нам его не хватило. Но мы терпели.

По словам тренера, команда наигрывает две схемы: 4-1-4-1 и 4-2-3-1. Выбор формации, как и стратегия игры, будут зависеть от соперника: с «командами А», как выразился Валерий Ноздрин, игра будет строиться от обороны. Если же ОрелГУ будет превосходить оппонента — можно ждать атакующего футбола. Наставники также до конца не определились с основным составом: видимо, он определится уже по итогам первых игр в Черноземье.

***

2010 год. Ведущий форвард ПФК «Русичи» Евгений Поляков получает мяч от полузащитника и устремляется в забег к воротам соперника. Болельщики привстают со своих мест, предвкушая очередной гол нападающего. Он не обманывает их ожидания: футбольный снаряд отправляется мимо вратаря в сетку. Диктор на стадионе затягивает: «Мяч забил Евгений…» — «ПОЛЯКОВ!!!» — отзываются ликующие фанаты.

Это было давно. Сейчас, спустя 4 года после завершения карьеры, невысокий нападающий постигает тренерское мастерство, первым коротким пасом отправляя подопечных в комбинацию. В университетской команде он, как и положено бывшему страйкеру, отвечает за атакующие действия. «Ну забивать надо, ребята!» — слышно от него, когда атакующие игроки не попадают по воротам. Поляков признается: реализация — большая проблема ОрелГУ.

— Уровень подготовки ребят хороший. Надо работать. Было бы желание…

— Чувствуется обученность?

— Они все прошли детскую футбольную школу. Просто ДЮСШ и взрослый футбол — разные вещи, нам сейчас надо их перестроить… Некоторые уже играли во взрослый футбол, но в официальных соревнованиях, «на деньги» не играли. Цель — побеждать в каждом матче, других нет, — утверждает Поляков.

Не удерживаюсь от соблазна спросить у Евгения про его родной клуб.

— Почему с ФК Орел так получилось?

— От финансов все зависело. Долго так не могло продолжаться. Приглашали людей непонятно каких, и поэтому такой результат. Ну как может футбольный город Орел остаться без команды вообще? Конечно, чувствую горечь и разочарование, — делится Поляков. — При мне никаких предпосылок к такому сценарию не было, было все стабильно. И зарплаты были высокие, их вовремя давали… Нужно было ставить на своих воспитанников всегда, а в последнее время этого не происходило. Еще и результата нет, а деньги тратятся. Ну, вот ребятам сейчас разрешили играть в КФК — что-то есть. Будем начинать с нуля.

— Ты когда-нибудь принимал участие в странных матчах?

— Нет. Предлагали. Напрямую мне, но я отказывался.

***

За «двусторонкой» Поляков и Ноздрин наблюдают вместе, по очереди подсказывая игрокам некоторые детали. У тех получается не все: то защитник отдаст передачу на ногу форварду соперника, то мяч, не найдя адресата, улетит в аут. Но это всё — футбольный быт, небольшие огрехи. Главное — не повторять ошибки в матчах. Выделяется Максим Николаев — высокий нападающий, классический «наконечник копья», который 5 лет провел в ФК «Орел». И дело вовсе не в шапке, в которой он, единственный среди всех своих одноклубников, вышел на тренировку.

— Мне комфортнее здесь, в ОрелГУ, — признается Максим после окончания тренировочного матча. — Здесь все мои ребята, с кем я воспитывался, играл. Коллектив намного лучше, чем предыдущий.

Николаев отметил, что в клубе пока остается подвисшим финансовый вопрос. Действительно, игроки ФК ОрелГУ не получают зарплату: кто-то довольствуется стипендией, а иные и вовсе играют на общественных началах. «Нужно сначала, чтоб результаты были», — заметил Максим. Здесь с ним поспорить сложно.

Напомним, что и.о. ректора ОГУ Ольга Пилипенко рассказала, что власти Орловской области обещали помогать футбольной команде, выделяя гранты. Сумма их пока неизвестна.

21 апреля победным матчем против «Командора» ФК ОрелГУ завершил подготовку к официальным играм в КФК. Единственный мяч оказался на счету как раз Максима Николаева — 1:0. Первая игра в турнире МОА «Черноземье» пройдет в Орле на запасном поле «Центрального» 28 апреля. В гости приедет «Металлург-М» (Липецк). Начало матча в 17:00.

Руслан Марченко

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