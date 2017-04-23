Суд признал за «Дормашем» долги перед его «дочкой» на 362 млн рублей

23.04.2017 Новости

Налоговики не смогли доказать незаконность многомиллионных долгов «Дормаша».

19-й арбитражный апелляционный суд в Воронеже отклонил жалобы управления ФНС по Орловской области на вынесенные ранее решения областного арбитража. Последний удовлетворил требования компании «Дормаш-Интернешнл», которую правоохранительные и налоговые органы называют «дочкой» ЗАО «Дормаш». Эта фирма на протяжении ряда лет выступала в качестве торгового посредника, реализуя почти всю производимую заводом дорожную технику.

Напомним, что ЗАО «Дормаш» с прошлого года находится в процедуре банкротства. Среди основных кредиторов фигурирует «Дормаш-Интернешнл». Этой компании удалось через областной арбитраж добиться включения в третью очередь реестра кредиторов завода своих требований на общую сумму более 362 миллионов рублей. Однако налоговая служба оспорила эти решения.

По ее мнению, в предыдущие годы был совершен ряд сделок не только с участием указанных компаний, но и других. Так, в деле о долге в размере 108 миллионов рублей фигурируют сделки, совершенные с участием ООО «Инженерная компания «Коммаш» и ОАО «Банк ВТБ». Разбираясь в них, налоговики пришли к выводу, что на самом деле финансовых обязательств у завода перед своей «дочкой» нет. Поэтому ФНС просила признать решения орловского арбитража недействительными и исключить многомиллионные долги из реестра требований кредиторов.

Однако суды двух инстанций решили дело в пользу «Дормаш-Интернешнл» и признали законность включения в реестр требований этой фирмы. Напомним, что на днях губернатор Орловской области Вадим Потомский обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой взять под личный контроль ситуацию с погашением долга по зарплате заводом «Дормаш». По последним данным, он составляет около 60 миллионов рублей. Кстати, сейчас на заводе работает всего около 40 человек.


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