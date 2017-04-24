В соцсетях высмеяли большеголового Ленина в Новосиле

Реставрация немного не удалась.
Пользователи «ВКонтакте» удивились отреставрированному памятнику Владимиру Ленину в Новосиле Орловской области, который пострадал от рук вандалов. К 22 апреля, дню рождения вождя мирового пролетариата, работы по восстановлению удалось завершить, но новая голова Ильича заметно непропорциональна телу. Из-за этого памятник приобрел комичный вид.
— В Новосильском районе вернули голову памятнику Ленину. Что из этого получилось видите сами…
— Ленин акселерат?)
— И так сойдетцитаты из соцсетей
— Ленин акселерат?)
— И так сойдетцитаты из соцсетей
Напомним, СМИ сообщали, что Росреставрации пришлось восстанавливать голову вождя по фотографиям, что вызвало некоторые трудности. Памятник Владимиру Ленину в Новосиле лишился головы в конце марта 2017 года.
Фото: «Орел Live»
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