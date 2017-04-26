В Орле в «Дворянском гнезде» установят двухметровую Лизу Калитину

Градостроительный совет Орловской области собрался сегодня, чтобы рассмотреть инициативу по установке двух памятников.

Первым рассмотрели вопрос с установкой памятника путешественникам на территории ТМК «Гринн». Все собравшиеся однозначно отметили качественное исполнение скульптуры, однако место установки вызвало негативную оценку. Памятник, по мнению архитекторов, прижали к забору, и рядом с огромным бронзовым орлом он выглядит мелко. Вопрос так и остался повисшим в воздухе, так как памятник уже установлен, завтра в рамках турфестиваля «Русский путешественник» состоится его открытие, и на мероприятие приедут гости.

Вторым вопросом рассмотрели установку памятника тургеневской Лизе. Это инициатива все того же «Гринна». По описанию памятник должен быть высотой около двух метров и стоять на проходе к ротонде.

Архитекторы отметили случайность места установки сбоку от пешеходной дорожки. И предложили возможность уменьшить ее рост и, возможно, пересмотреть саму пластику фигуры. Не исключено, что Лиза в итоге «сядет» или будет «прогуливаться» с потоком людей. Благо, памятник еще не отлит, и возможность смены концепции еще есть.

После окончательного принятия решения вопрос с установкой памятника Лизе выставят на обсуждение городского совета.