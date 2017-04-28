Двенадцать орловских молодых артистов получат губернаторскую стипендию

28.04.2017 Новости

Они будут получать деньги на протяжении года.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский подписал указ о назначении стипендий молодым одаренным артистам на 2017-2018 года. Сделано это в целях оказания им господдержки и повышения профессионального мастерства. В течение года 12 артистов будут получать ежемесячно по 5 тысяч рублей, начиная с 1 мая.

— Кандидатов на получение стипендий выдвигали художественные советы театров области. Возраст претендентов не должен был превышать 30 лет, стаж работы по специальности — не менее 2-х лет. При принятии решения о назначении стипендии конкурсная комиссия учитывала такие критерии, как занятость в репертуаре театров, наличие звания лауреата (дипломанта) конкурсов (фестивалей) в области театрального искусства; активная творческая деятельность, наличие положительных рецензий деятелей театрального искусства на результаты работы, — сообщили в пресс-службе обладминистрации.

Губернаторские стипендии получат Екатерина Аршинова, Антон Бачурин, Сергей Гнедов, Андрей Григорьев, Роман Гусаков, Сергей Евдокимов, Валерия Жилина, Павел Клячин, Эльвира Кузнецова, Ольга Кузьмина, Елена Симонова, Максим Шерстюк.


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