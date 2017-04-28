Стала известна причина заболевания студентов орловского техникума

Всему виной кишечная инфекция.

Причиной заболевания 85 студентов и двух преподавателей Орловского техникума путей сообщения, из-за которого медучреждение закрыли на карантин, стал норовирус, или кишечный грипп, сообщил зампред областного правительства по социальной политике Сергей Ступин изданию «РИА 57».

— В ходе проверки Роспотребнадзора по Орловской области у одной из сотрудниц столовой был обнаружен норовирус. В процессе приготовления пищи, в процессе подачи она инфицировала студентов и преподавателей. Важно, что это заболевание не связано с качеством продуктов питания. Они соответствовали нормам, — отметил Ступин.

По словам чиновника, необходимо устранить нарушения, связанные с тем, что к работе был допущен больной сотрудник. Карантин будет снят тогда, когда у последнего заболевшего пройдет инкубационный период.