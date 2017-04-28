Замглавы администрации Орла Сергей Мерзликин спрятался от дальнобойщиков в кабинете

Митинг против системы «Платон» закончился неожиданно.

Напомним, что сегодня в 11:00 у здания администрации Северного района Орла начался митинг дальнобойщиков против системы «Платон». Впрочем, спокойной обстановка была всего несколько минут. Пришедшие к митингующим сотрудники полиции сообщили, что митинг не согласован — несмотря на полученное от городской администрации разрешение.

— Имеются некие документы, которые [полицейские] никому не показывают, — сообщили в группе «Орлеца».

После этого дальнобойщики поехали в мэрию, решив потребовать ответа у заместителя главы администрации Орла Сергея Мерзликина ответа, почему ранее согласованный митинг признали незаконным. Но чиновник закрылся в кабинете — по заверениям секретаря, тот занят и находится на совещании.

Позже Мерзликин заявил, что дальнобойщики сами отказались от проведения мероприятия, и «убежал».