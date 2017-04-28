Замглавы администрации Орла Сергей Мерзликин спрятался от дальнобойщиков в кабинете

Митинг против системы «Платон» закончился неожиданно.
Напомним, что сегодня в 11:00 у здания администрации Северного района Орла начался митинг дальнобойщиков против системы «Платон». Впрочем, спокойной обстановка была всего несколько минут. Пришедшие к митингующим сотрудники полиции сообщили, что митинг не согласован — несмотря на полученное от городской администрации разрешение.
— Имеются некие документы, которые [полицейские] никому не показывают, — сообщили в группе «Орлеца».
После этого дальнобойщики поехали в мэрию, решив потребовать ответа у заместителя главы администрации Орла Сергея Мерзликина ответа, почему ранее согласованный митинг признали незаконным. Но чиновник закрылся в кабинете — по заверениям секретаря, тот занят и находится на совещании.
Позже Мерзликин заявил, что дальнобойщики сами отказались от проведения мероприятия, и «убежал».
Вот скажите это мужик? «Спрятался в кабинете!» — тьфу падаль!
Зачем такое писать «…. спрятался, убежал..» Ни от кого Сергей Михайлович бегать не будет. Это смелый человек и способный решить все вопросы в рамках его компетенции. Если митинг из 10 человек, по заявлению полициии, не согласован, то, что должен решать сиюминутно Сергей Михайлович? Тут же разрешить? А кто будет ремонтировать разбитые большегрузами дороги в городе — ну, например сразу за автовокзалом при выезде на объездную? Уже сейчас ямы там даже не для камазов, не говоря уже о легковушках. Я тоже плачу налог за дороги и хочу ездить на своей легковой по качественным дорогам!
Это действительно смелый человек! Он еще в ОГУ работая, смело пилил огушные бабки своими фирмочками)))
а как его усиков протолкнул в УКХ- так там так же смело хотел по старой схеме протащить конкурс с ценой завыешной минимум в 2 раза! Благо участники торгов обратились в ФАС и этому смелому человеку дали по рукам!!!!