В Орле финансирование дорожных работ увеличили на 220 млн рублей

Администрация Орла внесла изменения в целевую программу.

Как уже рассказывал «ОрелГрад», месяц назад городские власти утвердили целевую ведомственную программу содержания и ремонта улично-дорожной сети. Она предусматривает приведение дорожного покрытия автомобильных дорог, мостов, искусственных сооружений и тротуаров в соответствие с нормативными требованиями. Общий объем финансирования с 2017 по 2019 годы был заявлен в сумме 488 миллионов рублей.

Однако 27 апреля глава администрации Орла Андрей Усиков внес поправки в программу. Объем финансирования увеличен до 708,6 миллиона рублей. Произошло это благодаря значительному увеличению планируемых ассигнований из регионального Дорожного фонда. Область выделит городу 641,7 миллиона рублей вместо планировавшихся ранее 425,3 миллиона.

Муниципалитет тоже немного увеличит свою долю: с 63 до 66,8 миллиона рублей. Согласно новой редакции программы, в Орле планируется ремонт объектов улично-дорожной сети общей площадью 170 708,9 кв. м., ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 50 829 кв. м. и капитальный ремонт моста «Дружба» протяженностью 196,2 м.

Также запланированы затраты на содержание улично-дорожной сети в нормативном состоянии, в том числе проведение ямочного ремонта площадью не менее 25 000 кв. м., нанесение горизонтальной дорожной разметки протяженностью не менее 28 530 кв. м. и проведение механизированной уборки площадью не менее 1 867 900 кв. м.